EDENS ZERO: i primi leak confermano l'arrivo dell'anime

Già da qualche settimana avevano iniziato ad aumentare il numero di voci di corridoio in merito a un presunto adattamento animato di EDENS ZERO, il nuovo manga curato da Hiro Mashima, il papà di Fairy Tail. I primi leak della rivista Weekly Shonen Magazine, dunque, sembrano finalmente confermare i rumor: l'anime si farà!

Lo stesso autore, nella giornata di ieri, ha comunicato tramite i propri profili social l'imminente arrivo di un importante annuncio legato ai 4 misteriosi progetti a cui sta attualmente lavorando. La notizia in questione, rimbalzata a più riprese dai leaker, sembra finalmente confermare la messa in produzione dell'anime, seppur attualmente non ci siano altre informazioni in merito. Ad ogni modo, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per l'uscita integrale del nuovo numero di Weekly Shonen Magazine con tutte le novità del caso.

A tal proposito, è persino trapelata la pagina social dell'anime di EDENS ZERO, lo stesso rintracciabile tramite il link alla fonte. Attualmente il profilo appare chiuso al pubblico poiché manca la dichiarazione ufficiale da parte del magazine. Per chi non lo sapesse, la storia ruota attorno alle vicende di Shiki Granbell, un ragazzo cresciuto dal nonno e da robot senzienti in un parco divertimenti di un Pianeta lontano. Un giorno, una misteriosa ragazza, Rebecca, giunge improvvisamente sul Pianeta Granbell e, insieme a Shiki, decidono di partire insieme in un'avventura all'insegna dello spazio.

E voi, invece, siete curiosi di scoprire questa nuova storia tratta dal papà di Fairy Tail? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.