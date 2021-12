EDENS ZERO: una provocante Neko Rebecca nello sketch in pixel art di Mashima

Da poche settimane, la seconda parte della prima stagine anime di EDENS ZERO ha fatto il suo debutto sul catalogo Netflix, consentendo agli spettatori di tornare nel viaggio spaziale di Shiki Granbell e Rebecca Bluegarden. Quest’ultima, è la protagonista di un meraviglioso, nostalgico sketch realizzato dall’autore Hiro Mashima.

Come ormai noto, nonostante i numerosi impegni e le estenuanti sessioni di lavoro, Mashima si diletta costantemente in sketch inediti che deliziano i suoi fan. Una delle illustrazioni realizzate dal sensei, responsabile anche di Fairy Tail e Rave, è dedicata all’eroina principale del suo nuovo capolavoro.

In questo sketch in pixel art, Rebecca Bluegarden è stata ritratta come se fosse in uno spread di un gioco di ruolo giapponese degli anni Novanta. Con un reggiseno che quasi mette in mostra il suo seno prosperoso, la bionda protagonista assume la posa di un simpatico micio.

Rebecca è una B-Cuber amatoriale che intende realizzare il suo sogno: accumulare un milione di abbonati per il suo account social. Dopo aver fatto amicizia con Shiki, Rebecca si unisce alla sua ricerca, un epico viaggio spaziale a bordo della EDENS ZERO che la porterà ad affrontare mille peripezie e a coronare le sue ambizioni.

Cosa ne pensate di questo sketch in stile retrò? Avete già visto tutti i 24 episodi della serie anime disponibile sul catalogo Netflix? Vi lasciamo alla recensione della Parte 1 di EDENS ZERO e al manga tratto dal videogioco a cui Hiro Mashima ha lavorato in qualità di designer.