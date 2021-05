EDENS ZERO: Rebecca è in abito da sera nel nuovo sketch di Hiro Mashima

La serie animata di EDENS ZERO ha da poco fatto il suo debutto in Giappone e in attesa che arrivi al di fuori dei confini nipponici, l'autore Hiro Mashima ha reso omaggio alla protagonista femminile dell'opera con uno splendido sketch inedito.

Il mangaka giapponese, già autore di Fairy Tail, è indubbiamente uno dei più attivi sulla scena. Oltre alla serializzazione settimanale di EDENS ZERO, pubblicato da Kodansha su Weekly Shonen Magazine, Mashima si sta cimentando con il sequel Fairy Tail: 100 Years Quest. Ma non solo, spesso e volentieri l'autore pubblica dei meravigliosi artwork inediti sul suo profilo Twitter.

La nuova illustrazione pubblicata sul social media ritrae una sexy Rebecca Bluegarden in abito da sera color rubino. Esattamente come faceva con Lucy Heartfilia, Hiro Mashima condivide spesso alcuni schizzi della protagonista femminile, ritraendola in versioni ben differenti da quelle con cui appare nell'opera originale.

La serie animata, già un successo in Giappone, arriverà anche in Europa sul colosso dello streaming Netflix. I 25 episodi dell'anime di EDENS ZERO faranno il loro debutto nella prossima stagione autunnale. Cosa ne pensate di questa spettacolare illustrazione pubblicata da Mashima? Attendete con ansia l'arrivo dell'opera?

Nel frattempo, ecco a voi la prima opening di EDENS ZERO. Nell'anime, Shiki e Rebecca hanno avuto ospiti. Ecco il crossover tra Fairy Tail e EDENS ZERO.