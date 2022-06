Edens Zero: Rebecca si prepara all'estate nell'ultimo disegno firmato da Mashima

Vicina ormai al capitolo 200 Edens Zero si è rivelata una sorpresa, anche per i più appassionati delle opere di Hiro Mashima. Nel corso delle ultime settimane il mangaka è tornato molto attivo sui social, condividendo immagini del tutto originali. Dopo l'artwork di Shiki l'autore ha deciso di dedicare un disegno alla bella Rebecca Bluegarden.

Rebecca è uno dei membri più importanti dell’equipaggio della Edens Zero, e ha svolto un ruolo centrale soprattutto nella parte iniziale della storia, spronando Shiki ad intraprendere il lungo viaggio attraverso lo spazio. Un’avventura che ha portato ad un’evoluzione dei poteri dei rispettivi personaggi, anche per l'Ether Gear della stessa Bluegarden, diventata progressivamente più abile e potente di scontro in scontro.

In particolare il Cat Leaper si è dimostrato fondamentale in diverse occasioni, oltre a determinare un cambiamento di look di Rebecca, molto apprezzato dai lettori. Ed è proprio all’outfit originale e unico di Rebecca che Hiro Mashima ha voluto dedicare l’ultima illustrazione condivisa sulle sue pagine social, che trovate in fondo alla pagina.

Rebecca è stata rappresentata in quello che sembra essere un costume da bagno, e in perfetto stile Mashima, in una posa che esalta le sue forme. Diteci cosa ne pensate dell’ultimo artwork condiviso dal mangaka nei commenti. Per finire ricordiamo che anche l'androide Hermit ha cambiato look in uno sketch di Mashima, e vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Edens Zero.