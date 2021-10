Edens Zero: Rebecca si prepara all'inverno nel nuovo sketch di Mashima

Il 2021 si sta rivelando un anno particolarmente importante per la carriera del mangaka Hiro Mashima, considerando l’annuncio di una trasposizione animata di Fairy Tail: 100 Years Quesì, diversi progetti videoludici basati sulle sue opere in cantiere, e naturalmente il debutto dell’anime di Edens Zero su Netflix.

Mashima è anche uno dei mangaka più attivi sui social network, e non poteva farsi sfuggire l’occasione di omaggiare uno dei protagonisti della sua ultima fatica condividendo con i lettori e i fan una nuova illustrazione. Come potete vedere dal post riportato in calce alla notizia, stavolta l’artista ha rappresentato Rebecca Bluegarden la simpatica influencer coprotagonista al fianco di Shiki Granbell, che lo seguirà sull’astronave Edens Zero e nel viaggio attraverso il Cosmo Sakura per raggiungere l’entità conosciuta come Madre.

Discostandosi dal design originale di Rebecca, togliendole anche alcuni elementi distintivi, come la spilla rossa sui capelli, Mashima ha disegnato Bluegarden con un maglione a collo alto e una gonna, in linea con le fredde temperature autunnali e invernali. Cosa ne pensate dell’ultimo tributo di Mashima ad uno dei suoi personaggi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Edens Zero, composta da 12 episodi, disponibili su Netflix.