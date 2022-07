Edens Zero: Rebecca protagonista di un'illustrazione di Hiro Mashima

Il profilo di Twitter di Hiro Mashima è attivo spesso nel condividere i disegni dell'autore di Edens Zero incentrati sui protagonisti delle sue opere. Nelle scorse ore il mangaka giapponese ha quindi deciso di postare un'illustrazione inedita di Rebecca.

Le diverse opere di Hiro Mashima hanno riscosso un grande successo tra gli appassionati di fumetti giapponesi, grazie agli originali e divertenti personaggi protagonisti delle sue avventure. Anche il manga di Edens Zero è stato particolarmente apprezzato dai fan delle sue opere, tanto da essere anche trasposto in una serie animata disponibile su Netflix. In calce alla notizia trovate quindi il nuovo tweet condiviso da Hiro Mashima, incentrato sul personaggio di Rebecca, con un design diverso rispetto a quello apparso nelle pagine del manga. Come gli altri messaggi di questo tipo, anche il nuovo disegno del celebre mangaka ha riscosso un notevole successo tra i suoi fan, ricevendo oltre 20 mila Mi Piace.

Se non avete ancora visto la prima parte della stagione presente nel catalogo di Netflix, vi segnaliamo la nostra recensione di Edens Zero, anime che non sembra aver convinto del tutto gli appassionati. Invece se cercate altri sketch condivisi da Hiro Mashima, ecco un'altra illustrazione inedita di Edens Zero, dedicata a Homura.