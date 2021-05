EDENS ZERO: Rebecca diventa una sensuale coniglietta nel nuovo sketch di Hiro Mashima

In contemporanea con la messa in onda dell'anime in Giappone, Hiro Mashima sta deliziando i fan della sua nuova opera con alcuni fantastici sketch inediti di EDENS ZERO. Questa volta la protagonista dell'artwork è Rebecca Bluegarden, che per l'occasione si è trasformata in una sexy coniglietta.

Nonostante i numerosi progetti in cantiere, Hiro Mashima non si dimentica certo del suo pubblico e continua a sfornare illustrazioni inedite in maniera ormai settimanale. Dopo lo sketch di Witch Regret di EDENS ZERO, il mangaka è tornato a dare spazio alla protagonista principale, Rebecca.

Condiviso su Twitter per regalare all'utenza un po' di sano fanservice, l'ultimo artwork realizzato da Mashima vede la bionda eroina indossare un sexy costume da coniglietta. Piegata in modo tale da mettere in evidenza le sue prosperose forme, Bunny Rebecca sembra invitare la community a seguire l'opera.

Mentre la serie animata di EDENS ZERO si sta già facendo strada in Giappone, per quanto riguarda l'Italia bisognerà aspettare ancora qualche tempo. Il nuovo anime dalla mente di Hiro Mashima arriverà su Netflix nel corso della prossima stagione autunnale.

Cosa ne pensate di questo artwork? State apprezzando gli sketch offerti da Mashima? In un suo precedente lavoro, Rebecca di EDENS ZERO vestiva un elegante abito da sera.