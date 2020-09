EDENS ZERO: Rebecca diventa una sexy micetta nel disegno inedito di Hiro Mashima

L'autore Hiro Mashima è famoso in Giappone e in tutto il mondo per Fairy Tail, un manga pubblicato su Weekly Shonen Jump per più di un decennio. Tutt'oggi è ancora legato a quel manga, dimostrando tanto affetto ai suoi personaggi con le numerose illustrazioni condivise su Twitter. Ma al momento si sta occupando ufficialmente di EDENS ZERO.

Con ormai due anni di pubblicazione alle spalle, EDENS ZERO sta acquisendo sempre più popolarità. Ovviamente un boost l'ha già potuto ottenere grazie al nome importante del mangaka, ma al momento sono in sviluppo un videogioco per EDENS ZERO e soprattutto un anime che, alla sua uscita, farà capire davvero quanta popolarità potrà raggiungere questa storia spaziale con Shiki e Rebecca.

Rebecca Bluegarden è la protagonista di questa storia, una B-Tuber che si mette spesso in mostra col pubblico. Mashima ha deciso di metterla al centro di una illustrazione pubblicata su Twitter, dove Rebecca diventa una gattina molto provocante. Nel tweet in basso tratto direttamente dall'account privato del mangaka vediamo la protagonista di EDENS ZERO con un vestito blu, i capelli che formano una sorta di orecchie da gatto e una coda felina, oltre a un campanellino al collo. Anche il design del vestito che lascia intravedere il seno ha la forma del muso di un gatto.

Rebecca si è mostrata anche in versione anime grazie agli ultimi character design di EDENS ZERO. L'anime di J.C. Staff esordirà nell'aprile del prossimo anno.