EDENS ZERO: rivelati i design ufficiali dei personaggi e i loro doppiatori

Una delle trasposizioni anime più attese degli ultimi mesi è sicuramente quella di EDENS ZERO , nuova serie creata da Hiro Mashima, autore del celebre Fairy Tail. Per assistere alle avventure animate del giovane Shiki dovremmo aspettare fino ad aprile 2021, ma per rendere quest'attesa meno pesante sono stati rivelati altri interessanti dettagli.

Visto l'incredibile successo ottenuto da Fairy Tail, e dal suo sequel ancora in corso Fairy Tail: 100 Years Quest, i fan di Mashima aspettano con molte aspettative l'anime della sua nuova opera, e dopo l'annuncio riguardo la data d'uscita, prevista per aprile 2021, molti di loro sono rimasti positivamente sorpresi da altre rivelazioni.

La realizzazione dell'anime sembra promettere molto bene, in quanto lo studio che si occupa della produzione è il J.C. Staff, stesso della seconda stagione di One Punch Man, mentre la regia sarà curata da Shinji Ishihira che ha già ricoperto il ruolo per la trasposizione di Fairy Tail. Oltre a queste informazioni, e alla prima key visual ufficiale, sono stati rivelati i character design dei protagonisti e i loro doppiatori.

Nei post riportati in calce alla notizia, potete trovare delle illustrazioni di Shiki Granbell, Rebecca Bluegarden, e Happy, robot dalle sembianze di un gatto, per poi trovare una locandina che mostra i loro doppiatori, tra cui troviamo Takuma Terashima come Shiki, e Rie Kugimiya che tornerò a doppiare il gatto, già visto in Fairy Tail.