Edens Zero: la scoppiettante nuova locandina per celebrare la seconda stagione

La prima stagione dell'adattamento anime per l'ultima serie manga di Hiro Mashima, Edens Zero, si è conclusa lo scorso anno ed è stato in seguito immediatamente annunciato che l'anime sarebbe tornato per una seconda stagione.

La prima stagione del nuovo manga dell'autore di Fairy Tail, approfontia nella nostra recensione di Edens Zero prima stagione è disponibile in streaming per i fruitori di Netflix e non sono pochi coloro che ne sono rimasti entusiasti e che sono incuriositi di conoscere come si svilupperanno le vicende di Shiki, Rebecca e compagnia.

A metà settembre avevamo già potuto cominciare ad assaporare il continuo dell'anime con il trailer di Edens Zero seconda stagione. Adesso, un Twitter ufficiale ce ne mostra anche il poster, che ha già galvanizzato molti fan del brand!

Hiro Mashima celebra la preparazione dei prossimi episodi con un nuovo poster speciale (vedasi tweet in calce) pubblicato nelle pagine dell'ultimo numero di Weekly Shonen Magazine. Questa nuova illustrazione del creatore mostra una generale occhiata al cast principale. I personaggi di Edens Zero si presentano nella locandina come degli idols giapponesi: suonano, danzano e cantano insieme, sotto le celebrazioni del pubblico in estasi.

Se ti riconosci tra gli spettatori del concerto, sarai felice di sapere che la seconda stagione di Edens Zero sarà presentata in anteprima il prossimo aprile, come parte del palinstesto anime della primavera 2023.