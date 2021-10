EDENS ZERO: la seconda parte arriva su Netflix, ecco quando

Hiro Mashima sta lavorando duramente al suo ultimo progetto, EDENS ZERO, una serie che nel bene e nel male sta facendo parlare di sé. Da un lato l'opera si sta rivelando coinvolgente e divertente, ma dall'altra non sono mai finite le critiche al character design troppo simile a quello di Fairy Tail.

Nemmeno sul fronte televisivo la serie ha goduto di migliore fortuna dal momento che l'anime non ha brillato sul comparto tecnico. A tal proposito, potete recuperare tutte le nostre impressioni sulla prima tranche di episodi nella recensione della stagione 1 di EDENS ZERO.

Attualmente la serie televisiva è disponibile su Netflix in lingua originale e doppiata in italiano e, tra qualche settimana, è attesa anche la seconda parte. Direttamente dalla pagina del colosso americano, infatti, il portale dedito allo streaming on-demand ha preannunciato che le nuove puntate di EDENS ZERO arriveranno in contemporanea in tutto il mondo il prossimo 24 novembre. Qualora non sappiate come ingannare l'attesa, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Netflix ha da poco rilasciato Cowboy Bebop sul proprio catalogo, il capolavoro del regista Shinichiro Watanabe.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'adattamento anime di EDENS ZERO, lo state seguendo? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.