EDENS ZERO: una sensuale Hermit festeggia il suo debutto nell'anime

Dovremmo esserci ormai abituati: a ogni nuova puntata dell'anime trasmessa, Hiro Mashima condivide uno dei suoi sketch inediti. Questa volta, l'autore di EDENS ZERO ha voluto omaggiare il debutto di Hermit Mio, una delle Quattro Stelle Luminose.

Mentre i suoi colleghi mangaka si fermano di tanto in tanto per una pausa, Hiro Mashima sta dimostrando di essere instancabile, una forza della natura. Nonostante sia impegnato con i suoi lavori, infatti, l'autore di EDENS ZERO e Fairy Tail riesce a trovare il tempo per pubblicare regolarmente alcuni artwork inediti, illustrazioni che molto spesso fanno felici i suoi fan.

In occasione della messa in onda giapponese dell'episodio 13 dell'anime di EDENS ZERO, Mashima ha condiviso un bellissimo sketch dedicato a Hermit Mio, eroina che ha fatto il suo debutto proprio in quella puntata.

L'artwork vede Hermit, seduta in una posa sensuale, mostrare parte delle sue cosce ai fan. Doppiata da Kanon Takao, la Stella Luminosa E3 disprezza gli esseri umani, ma il suo incontro con Shiki, protagonista dell'opera, la porta a ritrattare la sua posizione.



Attualmente, EDENS ZERO è un'esclusiva del palinsesto anime giapponese. Tuttavia, Netflix ha confermato che dal 26 agosto l'adattamento animato di EDENS ZERO approderà anche in Italia. Darete una chance all'avventura spaziale di Shiki e Rebecca? Nel frattempo, ecco la seconda opening di EDENS ZERO, accompagnata da un altro sketch di Mashima.