EDENS ZERO: una sensuale Rebecca vi augura buone feste

Il nuovo manga di Hiro Mashima non ha riscosso ancora nemmeno una porzione della popolarità appartenuta a Fairy Tail fino a qualche anno fa. Tuttavia, EDENS ZERO ha ancora diverse carte da giocare a suo favore nonostante non brilli di certo di originalità. Ad ogni modo, il sensei sta supportando la sua opera nel migliore dei modi.

L'infaticabile Mashima è un gran lavoratore e più volte si è persino occupato anche di più progetti contemporaneamente. Dopo Fairy Tail il sensei è tornato su Weeklly Shonen Magazine con EDENS ZERO suscitando una serie di polemiche per via del character design praticamente identico a quello della sua precedente opera. Ad ogni modo, nonostante ciò, l'opera sta continuando la sua serializzazione da ormai tanti capitoli al punto tale che recentemente è stato anche annunciato un adattamento animato.

In occasione delle festività natalizie il noto autore ne ha approfittato per dedicare ai suoi fan una splendida illustrazione a tema EDENS ZERO, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae Rebecca in abiti sensuali con una bottiglia di spumante in mano. La rappresentazione artistica ha riscosso un notevole clamore da parte dei fan con migliaia di manifestazioni di apprezzamento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione di Rebecca, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.