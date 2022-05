Edens Zero: una sensuale Sister Ivry nel nuovo artwork di Hiro Mashima

Nonostante la fredda accoglienza riservata alla trasposizione animata prodotta da J.C. Staff, il manga di Edens Zero è ormai vicino al raggiungimento dei 200 capitoli pubblicati sulla rilevante rivista Weekly Shonen Magazine, edita da Kodansha, e come spesso avviene Hiro Mashima ha deciso di dedicare un nuovo artwork ad uno dei personaggi.

Il mangaka, costantemente attivo sui social nonostante i numerosi impegni legati a svariate produzioni derivate dalle sue opere, stavolta ha deciso di ritrarre come soggetto Sister Ivry, una delle quattro Stelle Luminose del Re Demone, macchine ideate per sfruttare al massimo le potenzialità della Edens Zero. Vestita da suora infermiera Sister Ivry è un’alleata estremamente preziosa per l’equipaggio della nave, in quanto capace di guarire ingenti ferite grazie all’Heal Atomizer.

Spesso Mashima tende a proporre design del tutto originali, e non concepiti per apparire nelle rispettive serie, nei diversi artwork e disegni che periodicamente condivide sulla sua pagina Twitter, e stavolta ha deciso di rendere Sister Ivry molto più provocante rispetto al design originale, come potete vedere nel post riportato in calce. Fateci sapere cosa pensate dell’illustrazione lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che anche Rebecca Bluegarden ha ricevuto un'illustrazione di Mashima, e vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di EDENS ZERO, disponibile in italiano su Netflix.