EDENS ZERO e Shaman King si aggiungono al catalogo Netflix: i due anime arrivano ad agosto

Il terzo giorno della Netflix Geeked Week si prospetta ricco di annunci a tema anime, e i primi due sono arrivati proprio pochi istanti fa. Il colosso streaming, infatti, ha annunciato che il remake di Shaman King e l'anime di Hiro Mashima EDENS ZERO saranno aggiunti al catalogo questa estate, rispettivamente il 9 e il 26 agosto 2021.

EDENS ZERO è il nuovo anime dall'autore di Fairy Tail, prodotto da J.C. Staff e trasmesso in Giappone dall'11 aprile 2021. La prima stagione dell'anime si comporrà di ben 25 episodi, e considerando che al momento non è nemmeno terminato il primo cour, è possibile che Netflix pubblichi gli episodi in due tranche separate.

Per quanto riguarda Shaman King, il remake è in corso dal 1 aprile 2021 e ci accompagnerà per un anno intero, fino al trasmissione del cinquantaduesimo e ultimo episodio. Anche in questo caso la piattaforma streaming dovrebbe pubblicare solo la prima parte dell'anime, presumibilmente composta da dodici o tredici episodi, mentre il resto arriverà a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Netflix ha appena iniziato a scaldare i motori, e a quanto pare ci aspetta una giornata ricchissima di annunci. Tra le altre novità, vi ricordiamo che poche ore fa è stato trasmesso il secondo trailer di Record of Ragnarok, nuovo anime in uscita il 17 giugno.