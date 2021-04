EDENS ZERO: Shiki e Rebecca hanno ospiti, il cameo di Fairy Tail

Approdato finalmente in Giappone come parte del palinsesto primaverile 2021, l'anime di EDENS ZERO ha deliziato gli spettatori con un clamoroso easter egg. Nell'ultima puntata della serie animata tratta dall'opera di Hiro Mashima, infatti, c'è stato un divertente cameo.

A quanto pare, nell'universo di EDENS ZERO sono presenti due personaggi ben noti ai fan del mangaka Hiro Mashima, i protagonisti di Fairy Tail Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia. Come è possibile notare dal Tweet in calce alla notizia, condiviso dall'utente @needsnalu, alle spalle di Rebecca sono presenti i due personaggi, che seppur non visibili in volto risultano inconfondibili. E chissà che nel corso dei prossimi episodi Natsu e Lucy non possano tornare nuovamente in scena. Vi farebbe piacere questa eventualità?

Per l'arrivo in Italia di EDENS ZERO occorre aspettare ancora un po' di tempo. L'anime di Hiro Mashima verrà trasmesso da Netflix nel corso della stagione autunnale 2021. Se ancora non conoscete l'opera, eccone la sinossi pubblicata dal colosso dello streaming.

"È l'anno X492, un'era in cui le persone viaggiano liberamente per l'universo. Rebecca, una B-Cuber che crea video, visita il mondo robotico di Granbell e incontra un giovane dai poteri speciali, Shiki, il quale ha vissuto tutta la sua vita in compagnia di macchine. Presto, Shiki esplorerà il cosmo in compagnia di Rebecca, incontrando nuove persone e cose, e facendo amicizia lungo la strada".

La prima stagione di EDENS ZERO sarà composta da venticinque episodi, l'ufficialità è arrivata da Aniplex. Ecco le vendite di EDENS ZERO, la nuova opera di Mashima è inferiore a Fairy Tail?