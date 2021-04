EDENS ZERO: gli sketch dell'autore ci accompagnano all'inizio dell'anime

L'attesa trasposizione animata di EDENS ZERO è prossima alla pubblicazione ed in questi giorni Hiro Mashima, l'autore del manga, ci ha deliziato con alcune immagini in attesa del primo episodio.

Il mangaka, noto per aver dato i natali a Fairy Tail, nel 2018 fece il suo ritorno con EDENS ZERO. L'opera narra le avventure di Shiki Granbell che, in compagnia di Rebecca Bluegarden ed Happy, inizia un incredibile viaggio nello spazio esplorando svariati pianeti.

Il 10 Aprile è il giorno in cui la serie animata potrà finalmente essere seguita dai fan giapponesi ed in occasione di ciò da diversi giorni Mashima stesso ha iniziato a condividere alcuni sketch rappresentanti i personaggi della propria opera. Ne è un'esempio il disegno dedicato a Shiki da EDENS ZERO.

Alcune particolari illustrazioni però presentano anche un countdown delle giornate mancanti alla diffusione dell'episodio. Esse sono riportate in calce a questa news in tre differenti Tweet ufficiali e rappresentano Rebecca, Weisz Steiner e E.M. Pino ed infine Homura Kogetsu.

Cosa ne pensate di questi disegni? Anche voi siete in attesa dell'uscita del nuovo anime? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.

Si ricorda inoltre che non è la prima volta che Hiro Mashima pubblica alcuni sketch tramite il proprio account Twitter, possiamo infatti ricordare ad esempio Lucy in forma Tauros in un'illustrazione di Fairy Tail di inizio anno.