EDENS ZERO: l'ultimo sketch di Mashima omaggia il debutto di un personaggio nell'anime

Come ormai da tradizione, a ogni nuova puntata di EDENS ZERO corrisponde uno o più sketch di Hiro Mashima, autore dell'opera. Il mangaka giapponese, questa volta, ha voluto omaggiare il debutto di una nuova eroina deliziando i suoi fan con una magnifica illustrazione.

Nel mese di aprile, come parte del palinsesto anime primaverile 2021, in Giappone ha fatto il suo debutto la serie anime di EDENS ZERO, opera creata dalla stessa mente dietro a Fairy Tail, Hiro Mashima.

Settimana dopo settimana, l'autore si sta distinguendo per la sua incredibile dedizione al lavoro. Difatti, nonostante i numerosi impegni, non cessa di dar vita a spettacolari sketch per omaggiare gli avvenimenti di più impatto dell'anime. Tre nuove illustrazioni fanno seguito agli ultimi due sketch pubblicati in occasione del nuovo episodio di EDENS ZERO.

L'anime si sta avvicinando alla fine del primo cour, per cui una serie di personaggi sono stati introdotti nelle ciurme principali e secondarie. Tra di essi, vi sono Mosco Versa-0 e Sorella Ivry, protagonisti di due bellissime illustrazioni inedite di Mashima. Tra i suoi nuovi sketch, tuttavia, non ne poteva mancare uno dedicato a Rebecca Bluegarden, eroina principale.

Come suo solito, Mashima ha regalato ai fan un po' di fanservice, ritraendo un'insaponata Rebecca coperta esclusivamente da un asciugamano. Cosa ne pensate di questi artwork e quale preferite maggiormente? L'anime di EDENS ZERO debutterà su Netflix ad agosto.