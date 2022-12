Edens Zero: la spadaccina Homura nella nuova illustrazione di Hiro Mashima

Hiro Mashima è uno dei mangaka più attivi sui social, dove torna con aggiornamenti, messaggi di ringraziamento rivolti ai lettori, e soprattutto con illustrazioni e artwork inediti dedicati ai personaggi più popolari delle sue opere. Stavolta, l’autore ha deciso di dedicare un disegno alla Valkyrie Homura, spadaccina della serie Edens Zero.

In attesa di scoprire come continuerà l’avventura di Shiki Granbell e dell’equipaggio a bordo della Edens Zero nella seconda stagione dell’anime prodotto da J.C. Staff, Mashima ha voluto omaggiare uno dei personaggi più amati dalla community. Homura Kogetsu è una giovane ragazza, prima allieva di Valkyrie Luna e successivamente membro della Edens, ha due principali obiettivi: uccidere il Re Demone e diventare la migliore spadaccina dell’universo. Intenti sicuramente nobili, e che la rendono uno dei personaggi più ambiziosi a far parte della ciurma guidata da Shiki.

Grazie alla Soul Blade, Homura è in grado di realizzare attacchi spettacolari e sorprendenti, in quanto riesce a creare spade di plasma, decidendone anche la forma, capaci di tagliare ogni cosa. Ed è proprio a lei e alla sua maestria con la spada che Mashima ha voluto dedicare lo splendido disegno che trovate in fondo alla pagina, condiviso dallo stesso mangaka su Twitter. Rappresentata con un abito differente, sempre orientaleggiante e simile ad un kimono, la ragazza sembra pronta a colpire l’ennesimo nemico con la sua Soul Blade. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Infine, ricordiamo che è stata pubblicata una nuova key visual per la seconda stagione di Edens Zero, in arrivo nella primavera del 2023, e vi lasciamo ad una precedente illustrazione dedicata a Homura