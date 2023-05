EDENS ZERO stagione 2 arriva su Amazon Prime Video in italiano: l'annuncio di Dynit

Hiro Mashima non è famoso soltanto per Fairy Tail: il noto mangaka è nel giro dell'industria da decenni e prima del noto manga sui maghi si occupò di Rave, altra opera di successo. Al momento però l'attenzione è concentrata su EDENS ZERO, la serie più recente di cui Hiro Mashima ha annunciato la fine.

EDENS ZERO, l'acclamato manga di Hiro Mashima, continua a conquistare i lettori con la sua avventura spaziale ricca di azione, amicizia e mistero anche con pochi volumi rimasti. L'autore ha nuovamente colpito nel segno con questa nuova serie che ha fatto innamorare i fan di tutto il mondo e per questo negli ultimi anni è stato al centro anche del panorama anime, con una prima stagione finita su Netflix.

Attualmente in Giappone è in onda la seconda stagione, partita il 2 aprile 2023 e che vedrà la trasmissione del settimo episodio domenica 14 maggio. In Italia al momento non c'era un'edizione italiana ufficiale, almeno fino all'annuncio di Dynit. La casa nostrana ha confermato tramite i social che la seconda stagione di EDENS ZERO sarà disponibile sottotitolata in italiano. Il primo episodio è previsto per sabato 13 maggio 2023 su Amazon Prime Video. In aggiunta, sarà disponibile un film speciale che riassumerà tutti gli eventi dei 25 episodi della prima stagione.

La trama di EDENS ZERO si svolge in un futuro lontano, in cui l'umanità ha colonizzato l'intero universo. Il protagonista, Shiki Granbell, è un ragazzo orfano cresciuto da robot su un pianeta abbandonato chiamato Granbell. La sua tranquilla vita viene sconvolta quando incontra Rebecca e il suo gatto robotico Happy, che sono in cerca di avventure e di nuovi contenuti per il loro canale di video su internet. Siete pronti a rigettarvi in quest'avventura galattica?