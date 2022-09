EDENS ZERO: la Stagione 2 prende il via nel nuovo trailer

Dopo il grande successo raggiunto con Fairy Tail, Hiro Mashima è riuscito a replicarsi con EDENS ZERO, shonen fantasy spaziale che ha conquistato anche Netflix con la produzione di un adattamento animato. Il viaggio spaziale di Shiki e Rebecca sta per ricominciare: eccoli in azione nel primo teaser trailer della seconda stagione anime.

Con una precedente key visual era stato rivelato che EDENS ZERO sarebbe tornato nel 2023. Ora la finestra di rilascio ha una data più precisa, l’avventura ricomincerà nel mese di aprile 2023. A lavorare a questa nuova stagione, attesa in streaming su Netflix, si riconferma ancora una volta lo studio d’animazione J.C. Staff. Va però ricordato che il director Yuuji Suzuki è purtroppo passato a miglior vita e che dunque alla regia troveremo una nuova figura.

Al momento non sono ancora stati resi noti altri dettagli ufficiali su EDENS ZERO Stagione 2. Attualmente il manga conta un totale di 22 volumi pubblicati, di cui la prima stagione anime composta da 25 episodi ne ha adattati solamente 8. Non sarebbe affatto una sorpresa se la Stagione 2 avesse una durata simile. Qui trovate la recensione di EDENS ZERO.

Nella prima parte dell’opera, il pubblico ha fatto la conoscenza di Shiki Granbell, un essere umano in grado di usare un potere magico che dona abilità soprannaturali, e Rebecca, con cui ha cominciato un viaggio spaziale. Nelle puntate successive, la flotta dell’EDENS ZERO dovrà affrontare il grande nemico Drakken Joe.