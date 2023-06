EDENS ZERO Stagione 2: il secondo cour comincia in anteprima con un trailer

Amato e allo stesso tempo odiato dalla community di appassionati, EDENS ZERO di Hiro Mashima è uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi tempi. La produzione dell'autore è anche al centro di un adattamento animato firmato J.C. Staff di cui si contano due stagioni all'attivo. La seconda è tuttavia ancora incompleta, anche se non per molto.

A maggio 2023 su Prime Video è arrivato EDENS ZERO Stagione 2, accompagnato da un lungometraggio speciale che riassume gli eventi accaduti nella prima stagione dell'anime. EDENS ZERO 2 si compone tuttavia di due cour, di cui l'ultimo è in arrivo con il palinsesto estivo.

I primi 12 episodi di EDENS ZERO 2 stanno per lasciare spazio a una nuova tornata di puntate. A luglio è in arrivo il secondo cour della Stagione 2 di EDENS ZERO e per promuoverne l'uscita è stato diffuso un filmato promozionale.

Come si evince dal trailer di EDENS ZERO i prossimi episodi andranno a coprire l'arco narrativo Aoi Cosmos, una saga in cui debutteranno tre nuovi personaggi, Nero, Shura e Xenolith. In questa nuova parte, in cui il protagonista Shiki Granbell dovrà affrontare suo nonno, arriverà una nuova sequenza di apertura accompagnata dalla canzone "Kaibutsu" di Tani Yuki. Non è al momento noto se questa seconda parte debutterà in simulcast streaming su Prime Video.