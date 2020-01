EDENS ZERO: la Star Comics annuncia la sostituzione del volume 4

Talvolta nel mondo dell'editoria capita che si impagini male un documento o che in fase di stampa avvengano processi imprevisti che portano a un volume finale con elementi errati. È necessaria anche la pronta risposta della casa editrice, come fatto da Star Comics, che comunica la decisione presa sul volume 4 di EDENS ZERO, opera di Hiro Mashima.

Il volume 4 di EDENS ZERO prodotto da Star Comics presenta un errore a pagina 89, dove nella vignetta centrale è sovrapposta un'altra vignetta che blocca il volto della protagonista Rebecca. L'errore presente nel capitolo 28 ha comportato una corsa ai ripari per la casa editrice perugina che ha comunicato le modalità di sostituzione del volumetto.

Il tankobon corretto di EDENS ZERO sarà pronto per i primi giorni di febbraio. La restituzione può essere effettuata in fumetteria per chi ha acquistato il volume dal proprio commerciante di fiducia, mentre per chi ha comprato EDENS ZERO per altri canali come edicole o store online deve seguire un'altra procedura.

L'albo potrà essere sostituito a uno degli stand Star Comics che saranno presenti alle varie fiere del fumetto. Un'altra alternativa sta nel recarsi presso una delle fumetterie che aderiranno all'iniziativa, prenotando il nuovo volume corretto.

In Giappone, EDENS ZERO è al sesto volume, mentre in Italia la storia licenziata da Star Comics ha svelato il significato del termine EDENS ZERO.