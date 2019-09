EDENS ZERO: svelata la cover ufficiale del sesto volume

Nel corso della giornata odierna, il profilo Twitter @Josu_ke ha presentato quella che sarà la cover ufficiale del sesto volume di Edens Zero, apprezzato manga shōnen concretizzatosi grazie al lavoro di Hiro Mashima, visualizzabile a fondo news. Qui di seguito potete invece leggere la sinossi ufficiale dell'opera:

"Shiki è un umano che vive in una città i cui abitanti sono tutti robot. Li considera suoi amici e sene prende cura ma un giorno incontra un altro essere umano, Rebecca, una ragazza che posta video online allo scopo di diventare famosa. Quello che Shiki ancora non sa è che l'incontro con questa ragazza sarà solo l'inizio di un viaggio fantastico attraverso la galassia!"

Edens Zero è un manga shōnen scritto e disegnato da Hiro Mashima, serializzato su Weekly Shōnen Magazine dal 27 giugno 2018 e pubblicato contemporaneamente in versione digitale in cinque lingue differenti. La versione in inglese è curata dall'editore nord americano Kodansha USA e pubblicata sulle piattaforme Crunchyroll Manga, ComiXology e Amazon Kindle. In occasione dell'edizione 2018 della manifestazione Anime Expo, l'editore nord americano Kodansha USA annunciò che il primo volume giapponese del manga sarebbe stato disponibile a partire da ottobre 2018, anche se alla fine venne pubblicato il 14 settembre dello stesso anno. L'edizione inglese basata sui volumi nipponici è stata pubblicata dal 6 novembre 2018 mentre la casa editrice Star Comics ha iniziato a pubblicare la serie per il pubblico italiano a partire dal 1º maggio 2019.