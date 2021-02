EDENS ZERO: svelati tre nuovi personaggi, ecco chi sono

I fan di Edens Zero stanno aspettando da molto novità sull'adattamento animato del celebre manga. Il sito ufficiale dell’anime tratto dal manga di Hiro Mashima, Edens Zero, ha rivelato la nuova key visual e tre nuovi membri del cast questo venerdì.

Il nuovo cast ha visto l’arrivo di:

Hiromichi Tezuka nei panni di Weisz Steiner

Shiori Izawa come E.M. Pino

Shiori Aoki per Homura Kōgetsu

Fanno parte del cast anche Takuma Terashima nei panni di Shiki Granbell, Mikako Komatsu come Rebecca Bluegarden e Rie Kugimiya a interpretare Happy. La premiere dell’anime andrà in onda su NTV e altri canali sabato 10 aprile.

Shinji Ishihara (che ha lavorato a Fair Tail e Log Horizon) è il direttore dell’anime alla J.C. Staff, e Yūshi Suzuki (direttore degli episodi della terza stagione di Fairy Tail) seguirà la produzione dell’anime. Mitsutaka Hirota (Zoids Wild, Ren-A-Girlfriend) si occuperà di supervisionare e scrivere i copioni, mentre Yurika Sako (key animation per Food Wars! The Third Plate) sarà la responsabile del character design.

Nello staff troviamo anche:

Audio director: Shōji Hata

Audio production: Magic Capsule

Musiche: Yoshihisa Hirano

Music production: NTV Music

Il manga di Edens Zero ha anche ispirato un videogioco RPG 3D action per console e anche un RPG per cellulari. Finora la Konami si è occupata di sviluppare i videogiochi.

Mashima (Fairy Tail, Rave Master) ha lanciato il manga su Weekly Shōnen Magazine nel giugno del 2018. Da allora Kodansha ha pubblicato 13 volumi, l’ultimo uscito il 15 gennaio. In Italia, il manga di Edens Zero è pubblicato da Star Comics.

L'autore stesso del manga ha dedicato uno sketch a Homura e il compositore di Death Note aveva annunciato tempo fa la fine dei lavori.