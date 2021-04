EDENS ZERO: svelato il numero di episodi della stagione 1

Dopo diversi anni lontano dal piccolo schermo, un'opera del papà di Fairy Tail, Hiro Mashima, torna protagonista nelle tv nipponiche. EDENS ZERO ha infatti compiuto il suo debutto lo scorso 10 aprile con il primo episodio che ha presentato agli spettatori i nuovi protagonisti. Ma quanto durerà esattamente questa prima stagione?

Solo qualche settimana fa un rumor aveva anticipato alla possibilità che la stagione 1 di EDENS ZERO si componesse di almeno due cour, ovvero per un totale di circa 6 mesi di trasmissione. Sembra che tale ipotesi sia stata confermata anche dal portale streaming cinese iQIYI che ha chiarito l'esatto numero di puntate dell'anime. Salvo intoppi o variazioni dell'ultimo minuto, dunque, EDENS ZERO conterà ben 25 episodi.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'anime approderà anche su Netflix Italia durante la stagione autunnale, un'occasione dunque per non perdervi l'appuntamento con la serie ispirata al nuovo manga di Hiro Mashima. Qualora questo sia il primo approccio al titolo, la trama recita quanto segue: "Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti!"

E voi, invece, siete interessati all'anime di EDENS ZERO? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.