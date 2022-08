EDENS ZERO torna nel 2023: una key visual presenta la seconda stagione dell'anime

Mentre Hiro Mashima continua a sfornare sketch su EDENS ZERO, arrivano buone notizie per quanto riguarda l'adattamento animato. La serie, disponibile alla visione in streaming su Netflix, proseguirà con una seconda stagione in arrivo nel corso del 2023!

A diffondere la notizia sono i leaker della rete, tra cui @SugoiLITE, attraverso una locandina promozionale che ritrae il trio di protagonisti, Shiki Granbell, Rebecca Bluegarden e la mascotte Happy, e tutti i loro compagni, tra cui Pino Sister Ivry e Homura.

La Stagione 1 dell'anime, composta da 25 episodi suddivisi in due cour trasmessi da Netflix, è stata prodotta da J.C. Staff, che dovrebbe proseguire il suo lavoro con Shinji Ishihara alla regia. EDENS ZERO Stagione 2 vedrà la luce nel 2023, a due anni di distanza dal debutto.

Lo shonen di Hiro Mashima, che ha firmato un altro successo dopo quello di Fairy Tail, raxconta la storia di Shiki, un ragazzo solitario che un giorno si imbatte in una ragazza e il suo gattino. Insieme, i tre partono in un'emozionante avventura ricca d'imprevisti.

La stagione 2 dell'anime adatterà la serie manga a partire dal capitolo 69, in cui comincia l'arco narrativo Belial Gore. La ciurma della EDENS affronterà un viaggio spaziale verso il Sakura Cosmos e scoprirà di essere inseguita dalla fortezza di Drakken Joe, la Belial Gore.

Questa saga prosegue fino al capitolo 99 del manga, per cui la seconda stagione includerà anche un altro arco narrativo, il successivo Edens One Arc. EDENS ZERO Stagione 1 non ha convinto, il riscatto avverrà con questo nuovo appuntamento?