EDENS ZERO: trailer e cast italiano per l'anime in arrivo su Netflix

A poco meno di un mese dal grande appuntamento, finalmente EDENS ZERO si mostra nel trailer ufficiale italiano. In arrivo il 26 agosto sul catalogo di Netflix Italia, l'adattamento animato dell'opera di Hiro Mashima vanterà un cast di doppiatori di tutto rispetto.

Con il manga di EDENS ZERO che ha da poco festeggiato il terzo anniversario, la trasposizione animata dell'avvantura di Shiki sta per raggiungere il piccolo schermo. In realtà, l'anime di EDENS ZERO ha fatto il suo debutto, esclusivamente in Giappone, già da aprile. Per il resto del mondo, l'appuntamento è fissato per il 26 agosto.

In attesa di quel giorno, Netflix Italia ha rilasciato il promo doppiato in italiano di EDENS ZERO. L'adattamento animato è stato affidato allo studio di animazione J.C. Staff, alla regia di Yushi Suzuki e alla sceneggiatura di Mitsutaka Hirota. Ecco il cast di doppiatori italiani:

Shiki Granbell: Mosé Singh;

Rebecca Bluegarden: Erica Laiolo;

Happy: Serena Clerici;

Pino Laura Cherubelli.

"Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti!".

Vi lasciamo con questo provocante artwork di EDENS ZERO realizzato in occasione del debutto di Amira nell'anime.