EDENS ZERO: trailer PV e locandina del prossimo arco narrativo dell'anime

Mentre il debutto italiano è previsto su Netflix per fine mese, in terra giapponese l'anime di EDENS ZERO procede spedito a gonfie vele verso la chiusura di questa prima stagione. L'ultima manciata di episodi dell'adattamento animato, che corrispondono al Sun Jewel Arc, porteranno una new entry nella crew di Shiki e Rebecca.

Il secondo cour della serie anime di EDENS ZERO si concluderà con il Sun Jewel Arc, saga i cui eventi sono stati anticipati da un meraviglioso trailer PV pubblicato sui social. Nel corso di questo arco narrativo faranno il loro debutto diversi personaggi fondamentali, come Xiomei e Valkyrie.

Nel corso di questa settima saga, la tanto attesa riunione tra Homura e Valkyrie sembra essere vicina. Nel frattempo, la crew di EDENS ZERO prepara la rotta per Sun Jewel, il cosiddetto Pianeta delle Gemme. Arrivati sul luogo, l'equipaggio si sconterà con la crudele sovrana del pianeta, Madame Kurenai, impegnata al contempo nella lotta per il dominio con Drakken Joe.

A livello internazionale, EDENS ZERO farà il suo debutto su Netflix a partire dal 26 agosto. In vista di quella data, recentemente è stato pubblicato un trailer italiano di EDENS ZERO. Da poco, la nuova opera di Hiro Mashima, già autore di Rave e Fairy Tail, ha compiuto tre anni.