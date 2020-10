EDENS ZERO: il Volume 7 arriva in fumetteria a novembre, con una piccola sorpresa

Pochi istanti fa, Edizioni Star Comics ha annunciato la data di uscita del Volume 7 di EDENS ZERO, affermando anche che chiunque decida di acquistarlo riceverà in regalo uno splendido set di cartoline speciali. Il Volume sarà disponibile in tiratura limitata solo ed esclusivamente in fumetteria, dunque si tratta di un'offerta irripetibile.

Come potete vedere in calce, in realtà, esiste un altro modo per ottenere i due gadget, ovvero acquistare l'Hiro Mashima Special Pack in arrivo il prossimo 28 ottobre. Nel caso in cui aveste già i titoli presenti nella raccolta e non voleste spendere €23,90 però, farete bene ad affrettarvi quando il prossimo 4 novembre sarà finalmente possibile acquistare il nuovo Volume.

Vi ricordiamo che al momento EDENS ZERO è composto da ben undici Volumi, con un dodicesimo in arrivo il prossimo 12 ottobre. In Italia la serie è distribuita da Star Comics sin dal 1 maggio 2019, ed ha da poco compiuto il giro di boa. L'adattamento italiano del Volume 8 arriverà, presumibilmente, entro la fine di febbraio 2021.

La serie di Mashima riceverà, inoltre, un adattamento anime a partire dal prossimo aprile. Per il momento è stato solamente confermato che la direzione sarà affidata a Shinji Ishihara e Yushi Suzuki, e che lo studio di animazione sarà J.C. Staff (KonoSuba, One-Punch Man 2, Food Wars).