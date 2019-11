EDENS ZERO: il terzo volume del manga di Hiro Mashima svela il significato del titolo!

EDENS ZERO, il nuovo manga di Hiro Mashima, prosegue la sua serializzazione anche in Italia. Il terzo volume è stato pubblicato da Edizioni Star Comics di recente e ci svela finalmente il significato del titolo dell'opera. Andiamo alla scoperta delle vicende narrate nel nuovo tankobon!

Dopo gli eventi inclusi nel volume 2 di EDENS ZERO, prosegue il viaggio di Shiki e dei suoi compagni in giro per lo spazio. I nostri eroi fanno la conoscenza di Witch, un automa che svela al protagonista che sarà niente meno che lui ad ereditare il titolo di Re Demone.

Il manga di Hiro Mashima ci svela così il significato del titolo dell'opera: EDENS ZERO è il nome della corazzata spaziale in dotazione alla nostra ciurma, che si rivela essere l'antica nave di Ziggy. L'avventura di Shiki, Rebecca, Happy e soci continua e porta il gruppo sul pianeta Guilst. Qui, tuttavia, un trafficante di schiavi che rapisce alcune delle più famose e avvenenti B-Cubers si appropria di Rebecca e Shiki farà di tutto per salvarla.

Anche dopo aver sottratto l'amica dalle grinfie del suo rapitore, tuttavia, le battaglie non si fermano qui per il nuovo Re Demone: altri individui capaci di usare l'Ether, infatti, si fanno avanti nell'universo creato dall'autore di Fairy Tail, mentre la minaccia del Cronofago si dirige proprio verso il pianeta Guilst...

EDENS ZERO 3 è ora disponibile: lo avete già acquistato? Vi ricordiamo,in caso vogliate una panoramica sull'opera, che abbiamo pubblicato tempo fa le nostre prime impressioni su EDENS ZERO.