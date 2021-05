EDENS ZERO: Witch Regret debutta nell'anime, l'accoglienza di Mashima con questo sketch

Come spesso accade quando ci sono importanti novità per le sue opere, e di conseguenze anche per le trasposizioni animate di queste, il mangaka Hiro Mashima ha deciso di condividere con la sua community un simpatico, e sensuale, sketch per celebrare il debutto del personaggio di Witch Regret nel settimo episodio di EDENS ZERO.

Mashima infatti, che è uno degli autori di manga più attivi sui social e intenti a creare un rapporto più profondo con i loro lettori, ha realizzato un disegno molto particolare per il robot Witch Regret, conosciuta anche come lo Scudo dell'Eden, e membro delle Quattro Stelle Luminose, macchine di incredibile fattura, create dal Re Demone Ziggy prima che quest'ultimo abbandonasse il potere per crescere Shiki su Granbell.

Considerata la prima apparizione nell'anime di Witch Regret, Mashima, come aveva fatto per Elsie Crimson, ha voluto onorare il personaggio con lo sketch che potete vedere nel post riportato in calce, utilizzando come unico colore il verde che contraddistingue i capelli della custode, e navigatrice, della EDENS ZERO. Cosa ne pensate di questo simpatico omaggio da parte del maestro Mashima? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che il cast dell'anime si è ampliato con nuovi doppiatori, e vi lasciamo alla prima opening dell'avventura di Shiki e Rebecca.