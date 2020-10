L'editor de L'Attacco dei Giganti lascia la direzione della rivista

Dopo tanti anni passati da leader di Bessatsu Shonen Magazine, l'editor Shintaro Kawakubo annuncia via Twitter che non occuperà più quella posizione. E il caso vuole che questa persona sia anche l'editor de L'Attacco dei Giganti, ovvero colui che lavora a stretto contatto con Hajime Isayama, correggendogli le bozze e discutendo dei nuovi capitoli.

Il numero 11 di Bessatsu Shonen Magazine sarà l'ultimo con Shintaro Kawakubo come caporedattore. Il ruolo sembra essere infatti passato a un'altra figura all'interno dello staff, per ora ancora non definita. In un post su Twitter fatto tramite l'account ufficiale de L'Attacco dei Giganti, l'editor del manga ed ormai ex caporedattore ringrazia tutti per il sostegno ricevuto finora.

Tuttavia come rivela, i fan de L'Attacco dei Giganti possono rimanere tranquilli: infatti l'editor conferma che non si ritirerà dal ruolo di supervisore de L'Attacco dei Giganti, rimanendo quindi nei ranghi di Bessatsu Shonen Magazine. Possibile che la sua permanenza nel magazine di Kodansha sia prolungata fino alla fine de L'Attacco dei Giganti. Da pochi giorni aveva tra l'altro annunciato il completamento de L'Attacco dei Giganti 133.

La direzione di una rivista di manga è assegnata a diverse persone che si dividono i ruoli per ottemperare al meglio le varie situazioni da affrontare. Chi segue un manga è solitamente un editor o un caposezione, mentre vicecaporedattore e caporedattore si occupano di ruoli manageriali. Tuttavia in riviste minori o in quelle con carenza di personale, capita che anche il caporedattore sia costretto a seguire una serie facente parte della line-up della rivista.

Intanto c'è attesa anche per la versione animata con la quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti.