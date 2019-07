L'editor di Dr. Stone ammette che i gusti del pubblico stanno cambiando

Ogni decennio sembra avere un certo tipo di serie che aggiunge o modifica i canoni passati. Ricordiamo come molte serie degli anni '80 fossero incentrate su robottoni e uomini iper muscolosi, per poi passare a manga shonen più basati sulla storia negli anni '90 e 2000. Secondo l'editor di Dr. Stone, i gusti sono ulteriormente cambiati di recente.

Lo shonen tradizionale e di successo è sempre stato ricco d'azione e con mosse e tecniche sfavillanti, ma tutto ciò non si trova in Dr. Stone, manga di Riichiro Inagaki e Boichi recentemente trasformato in anime. Infatti, Senku è un protagonista leggermente atipico che vince nel suo mondo grazie alla scienza e alle invenzioni, niente di più lontano da pugni e scontri con onde energetiche.

Hiroyuki Honda ha menzionato, in un'intervista con Gamespot, come il pubblico shonen negli scorsi anni si sia spostato verso serie che alcuni anni fa non avrebbero avuto alcuna chance di sopravvivere su una rivista brutale come Weekly Shonen Jump. "I titoli che Weekly Shonen Jump pubblica sono definiti dal pubblico, e penso che il pubblico shonen stia cambiando... la popolarità sta sicuramente mostrando nei sondaggi quali sono le serie che piacciono al momento [come quella di Dr. Stone]".

Honda ha spiegato che al momento ci sono serie sulla rivista poco orientate all'azione ma molto incentrate sulla storia come Dr. Stone e The Promised Neverland: "Titoli come The Promised Neverland e Dr. Stone ora sono molto popolari, ma cinque anni fa avrebbero potuto non riscuotere lo stesso successo. E tra cinque, dieci anni questo genere di storie potrebbe non piacere più ai lettori. Il pubblico decide gli shonen e il pubblico cambia col tempo".

"Gli autori popolari tendono a capire cos'è popolare adesso e cosa sarà popolare in futuro; guardano avanti. Prendete ONE PIECE, Naruto, Bleach, Haikyu!!, prendete un [qualunque titolo di Weekly Shonen Jump] e vedrete che sono scritti per narrare ciò che vogliono i lettori mentre evolvono per essere più inclini ai canoni del futuro".

E voi concordate con queste considerazioni? Dr. Stone è attualmente in onda su Crunchyroll, che sta spingendo molto sul titolo, pubblicizzandolo anche a Times Square.