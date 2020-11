L'editor di Manga Plus annuncia i nuovi dati record di ottobre, utenti in crescita

Ormai è da oltre un anno e mezzo che il servizio MangaPlus è attivo. Per saziare la voglia di manga in Europa e altri paesi del mondo non coperti dal servizio di Viz Media, Shueisha lanciò l'applicazione che ora è diventata un importante punto di riferimento nel mondo dei manga.

Su MangaPlus si può godere in inglese e spagnolo di tante serie provenienti da Weekly Shonen Jump, V-Jump, Jump SQ e Shonen Jump+, portando un parco titoli di degno rispetto. Non a caso l'utenza di MangaPlus sta crescendo di mese in mese. L'editor Shuhei Lin, importante membro della redazione di Weekly Shonen Jump e Shonen Jump+, è in prima linea per promuovere MangaPlus.

La piattaforma sta appunto acquisendo sempre più utenti e Lin ha voluto condividere il nuovo traguardo raggiunto. Nel mese di ottobre, MangaPlus ha raggiunto 5 milioni di utenti attivi. Sicuramente la pandemia di quest'anno, oltre alla chiusura di alcuni dei più importanti team di traduzione amatoriali e siti illegali come Kissmanga, hanno dato un'importante spinta a MangaPlus.

Nei piani della redazione potrebbe esserci quello di aggiungere nuove lingue su MangaPlus, ma per questo dovremo solo aspettare del tempo e vedere se i dati saranno sufficientemente buoni da far spingere in questa direzione nel prossimo futuro.