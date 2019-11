L'editor di ONE PIECE rivela che Wanokuni collegherà la storia all'arco finale

A ONE PIECE mancano cinque anni di vita secondo Eiichiro Oda, e ciò è stato confermato anche dall'editor Naito. In una lunga intervista dove ha parlato del mondo di ONE PIECE a 360 gradi, passando dall'anime al manga all'ultimo lungometraggio, il redattore di Weekly Shonen Jump ha anche parlato dell'attuale arco del manga, Wanokuni.

"Secondo Oda, Wanokuni è una storia che sarà strettamente correlata al capitolo finale", questo il riassunto delle parole dell'editor Naito su ONE PIECE e l'arco narrativo in corso. Secondo l'intervistato, durante la storia che ormai tiene banco da più di un anno sulle pagine di Weekly Shonen Jump vedremo tantissimi momenti importanti dell'avventura leggendaria di Gol D. Roger. L'arco di Wanokuni è la fase più importante e che rivelerà il più grande segreto del Re dei Pirati.

Inoltre, sempre secondo Naito, Wanokuni sarà direttamente connesso alla saga finale di ONE PIECE. Non è dato sapere se il riferimento implica che Wanokuni è il penultimo arco del manga e che poi assisteremo allo scontro per raggiungere l'isola di Raftel, oppure se i tanti elementi che saranno inseriti saranno poi prevalenti anche sull'ultima isola della Rotta Maggiore.

Con l'attuale fase, ONE PIECE sta esplorando il passato di Wanokuni e di Oden Kozuki, quindi tra qualche capitolo potremmo effettivamente vedere il Re dei Pirati all'opera con tutta la sua ciurma. Cosa ne pensate delle dichiarazioni dell'editor?