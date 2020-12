L'editor di ONE PIECE ha smentito uno dei rumor su Eiichiro Oda: la rivelazione in TV

Come alla fine di ogni anno, la redazione di Weekly Shonen Jump ha rilasciato un'intervista, permettendo ai giornalisti di fare domande ai redattori e ai capi come Hiroyuki Nakano. Mentre l'attenzione si è spostata sulle questioni scottanti sul futuro della rivista, c'è stato spazio per fare domande anche all'attuale editor di ONE PIECE.

L'editor Iwasaki è stato ripreso più volte nel corso del programma, durante il quale ha rivelato alcune informazioni sul finale di ONE PIECE. Ma c'è stato tempo anche per faccende più triviali, come la conferma o smentita di uno dei rumor che circolano da sempre su Eiichiro Oda.

Secondo tanti fan giapponesi infatti il mangaka di ONE PIECE avrebbe a disposizione un ATM in casa. La domanda è diventata talmente frequente da diventare un meme nel corso degli anni, e quando è stata rifatta a Iwasaki qualche giorno fa, l'editor ha smentito tutto, confermando che Oda non ha nessun ATM in casa.

Quando ha saputo di questa voce che circolava, il mangaka di ONE PIECE si è messo a ridere fragorosamente. Scherzosamente, in rete hanno già collegato questa risata a quella di Gol D. Roger all'arrivo su Laugh Tale confermando che Oda potrebbe avere in segreto il vero One Piece.