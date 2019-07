L'editor di Shonen Jump festeggia già i prossimi anniversari di ONE PIECE

ONE PIECE è una serie che oramai circola da parecchi anni. Con la serie manga arrivata a metà anni '90 e con l'anime pochi anni dopo, ci sono oltre 90 volumi e 890 episodi in circolazione che narrano le avventure di Rufy e della sua ciurma alla ricerca del leggendario tesoro di Gol D. Roger. Gli anniversari sono quindi importanti per i fan.

Mentre sta per giungere l'anniversario del manga nel prossimo mese, l'editor di Shonen Jump e vice presidente della divisione americana Hisashi Sasaki ha condiviso all'Anime Expo i suoi pensieri sull'anniversario dell'anime di ONE PIECE, il quale compirà ben venti anni ad ottobre. Funimation ha condiviso il parere di Sasaki-san sul suo account Twitter ufficiale, e l'editor menziona non soltanto il ventesimo anniversario, ma anche il trentesimo, il quarantesimo e il cinquantesimo! In calce potete vedere il video estratto dalla convention dove parla Sasaki.

ONE PIECE celebrerà il ventesimo anniversario dell'anime con un film nuovo di zecca, ovvero ONE PIECE: Stampede. Il nuovo lungometraggio preparato vedrà la ciurma di cappello di paglia affrontare Douglas Bullet, ex membro della ciurma del Re dei Pirati, ma all'interno della pellicola ricompariranno tantissimi personaggi che hanno accompagnato le gesta del gruppo di Mugiwara dalle prime fasi della storia a oggi.