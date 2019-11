L'editor di Spy x Family avvisa la concorrenza: 'Successo? Abbiamo appena iniziato'

Manga Plus, il sito di Shueisha dedicato al mondo dei fumetti, ha recentemente pubblicato un'intervista con Shihei Lin, editor dell'eccellente manga Spy x Family. Il braccio destro di Tetsuya Endo ha parlato dei punti di forza dell'opera, dei prossimi obiettivi da raggiungere e del processo di creazione, svelando anche qualche piccola curiosità.

Il giornalista ha aperto le danze domandando: "Che tipo di manga è secondo lei Spy x Family?", al che, l'editor ha risposto: "Ricordo di aver discusso molto con Endo-sensei riguardo al tipo di titolo che saremmo andati a produrre. TISTA e Gekka Bijin, i suoi ultimi lavori, avevano un tono eccessivamente dark e quindi ho proposto di creare qualcosa di un po' più leggero, di positivo se vogliamo. Uno dei più grandi talenti di Endo-sensei è quello di riuscire a creare dei personaggi molto profondi dal punto di vista psicologico, ma spesso quando si forza un tema molto serio si finisce per rimanere bloccati. Abbiamo deciso di provare qualcosa di nuovo e sono molto contento del risultato, è bello vederlo così preso dal suo lavoro".

L'editor ha poi parlato dei personaggi, rivelando un'interessante curiosità sulla piccola Anya: "Il design di Anya è stato fortemente ispirato da quello della protagonista del one-shot "Rengoku no Ashe", altro lavoro di Endo per Jump Square. Sono molto simili tra loro, Ashe è una strega mentre Anya ha dei poteri da esper. Abbiamo discusso parecchio sul tipo di potere che avremmo dovuto dare ad Anya, e alla fine abbiamo pensato che la lettura del pensiero sarebbe stata interessante anche dal punto di vista della comicità".

Shihei Lin ha poi concluso parlando dei veri punti di forza del manga e dei prossimi obiettivi: "Penso che il lato artistico di Spy x Family sia fenomenale. I combattimenti ad esempio sono sempre molto belli da vedere e interessanti nei loro sviluppi. Spero che i lettori notino una cosa poi: creare dei personaggi con cui sia così facile empatizzare è una cosa estremamente complessa. Più una cosa risulta semplice al lettore maggiori sono le capacità di chi l'ha scritta. Le vendite parlano da sole, Spy x Family attrae persone di ogni età e genere perchè è fruibile da qualsiasi punto di vista, maschile e femminile, adulto e infantile. Lo sviluppo della storia è appena iniziato, ma sono fermamente convinto che continuando per questa strada continueremo a crescere e a scalare le classifiche".

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Spy x Family ha piazzato più di un milione di copie in appena quattro mesi, quindi non perdete l'occasione per dare un'occhiata ai report di vendita!