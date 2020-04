L'editor di Sword Art Online sta lavorando a una web novel dedicata al franchise

Quello di Sword Art Online è un gigantesco franchise che può contare su una fanbase enorme, un successo indiscusso che però si è portato dietro anche tante critiche nel corso di questi anni, con videogiochi, film, serie animate, manga e molto altro ancora con cui il pubblico si è potuto tenere impegnato fino ad oggi.

Ebbene, a quanto pare una nuova opera dedicata al brand farà presto la sua apparizione, uno spin-off dedicato al franchise quantomeno interessante. Dengeki Bunko - ex caporedattore di A Certain Magical Index - e Kazuma Miki - editor di Sword Art Online - hanno infatti annunciato di essersi messi al lavoro su una web novel che verrà rilasciata sul sito "Shōsetsuka ni Narō" e intitolata Cheat no Ō: Isekai Tensei no Saikyō Yūsha VS Mura no Jūnin (The Cheat King: The Strongest Hero Reincarnated in Another World VS A Villager).

La premessa dell'opera è decisamente intrigante. Cosa succederebbe, infatti, se invece di essere l'eroe reincarnato che dovrà salvare il mondo, foste una di quelle persone comuni che durante la loro quotidianità vengono costantemente calpestate dagli altri? Yuri è proprio questo, un ragazzo come tanti che sogna di diventare un soldato. Il giovane lavora con impegno e quello di divenire un membro dei cavalieri imperiali potrebbe, in futuro, rivelarsi più di un semplice miraggio. Un giorno, però, il villaggio di Yuri viene attaccato e la sua famiglia uccisa, il tutto da un essere oscuro dal potere così travolgente che anche solo scalfirne l'armatura sembra essere un'impresa titanica. Quando il ragazzo apprenderà che l'invincibile nemico è uno violento essere giunto da uno strano mondo chiamato "Giappone moderno", il suo obiettivo si farà chiaro; divenire abbastanza forte per riuscire a vendicarsi utilizzando il pericoloso potere dell'immortalità. Così, infatti, indipendentemente da quante volte morirà, potrà sempre rialzarsi per continuare il suo viaggio.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato svelato come Sword Art Online sia l'anime più atteso in Giappone per la stagione primaverile. Inoltre, in questi ultimi giorni è stato finalmente annunciato quando l'ultima mandata di puntate dedicate a Sword Art Online Alicization giungeranno in Italia.