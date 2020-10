l'editor di Weekly Shonen Jump: 'in arrivo una serie dopo una lunga assenza'

Sono in tanti gli autori di cui non si hanno più notizie da diverso tempo a questa parte, sia dal fronte Weekly Shonen Jump che da numerose altre riviste celebri in patria. Recentemente un ex editor della rivista shonen più famosa al mondo ha preannunciato l'inizio di una nuova serie "dopo una lunga assenza". Di cosa si tratta?

Mentre la rivista si appresta a puntare sulle serie giovani, Shueisha continua a lavorare alla serializzazione di nuovi progetti ambiziosi. Per fare ciò, il colosso sta prendendo in considerazione l'idea anche di rimettere in moto celebri autori, alcuni dei quali assenti dalle pagine di un magazine da diverso tempo a questa parte, basti pensare a Yusei Matsui (Assassination Classroom) o al papà di Toriko.

Un ex editor di Jump, attualmente al lavoro sulla rivista Jump +, ha condiviso un tweet in cui ha preannunciato una nuova serie "dopo una lunga assenza" pronta al debutto a inizio 2021. Non è chiaro a quale titolo Nakaji si riferisca, se una serie inedita o un ritorno come Hunter x Hunter, così come è incerta la rivista di pubblicazione. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per scoprire quale serie inizierà o tornerà nel prossimo anno dopo tanto tempo di assenza dai riflettori.

