L'editoria fisica e digitale continua a crescere in Giappone: superati i 13 miliardi di €

Il mercato editoriale giapponese sta crescendo senza sosta di anno in anno sia sul fronte cartaceo che su quello digitale. Anche il mondo fumettistico giapponese, quello dei manga, e quello delle light novel, rientrano a pieno diritto in questa crescita che ha quest'anno acquisito un valore piuttosto importante.

Negli ultimi mesi abbiamo parlato della crescita del settore manga, inarrestabile nonostante l'evolversi della pirateria. Tuttavia, pure il mercato editoriale non è stato da meno a questa crescita che per il terzo anno consecutivo si è visto aumentare il suo valore complessivo.

L’istituto di ricerca delle pubblicazioni ha infatti stimato il valore per il 2021 dell'industria editoriale giapponese a 1,674 trilioni di yen, ben 13 miliardi di euro al cambio attuale. Il valore complessivo in Italia, almeno per quanto riguarda il fronte della saggistica e della narrativa, sia fisica che online, è stata stimata nel 2021 a poco meno di 2 miliardi di euro (in crescita anche nel Bel Paese di anno in anno).

In calce alla notizia potete dare un'occhiata al grafico che riassume i dati per gli ultimi 8 anni dell'editoria giapponese per darvi un'idea dello sviluppo del settore nell'ultimo periodo, pandemia compresa. E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri, vi aspettavate un valore del genere e nell'ordine dei miliardi di euro? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.