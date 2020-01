L'edizione home video di Dorohedoro conterrà l'intera prima stagione più 6 episodi bonus

Dorohedoro ha debuttato oggi su Netflix Japan con il suo primo episodio, accolto in maniera generalmente positiva da critica e pubblico nonostante qualche serio problema legato alle animazioni in CGI. I produttori comunque sembrerebbero avere molta fiducia nel loro lavoro, visto che sono appena stati annunciati sei nuovi OVA in uscita a giugno.

La prima stagione dell'anime sarà composta in totale da 12 episodi e salvo equivoci, si concluderà il 29 marzo 2020. In aggiunta a queste puntate, suddivise nei due CD Blu-ray inclusi nell'edizione home video del 17 giugno 2020, Studio MAPPA ha confermato anche la realizzazione dei sopracitati episodi extra, ognuno della durata di circa 5 minuti. Tutti e sei gli OVA, chiamati dagli autori "Ma no Omake" (Extra Bonus), saranno inclusi nel secondo dei due CD Blu-ray.

Per chi non conoscesse l'opera, vi ricordiamo che la sinossi di Dorohedoro recita quanto segue: "Cayman, un uomo con la testa da alligatore, è un comune cittadino di Hole che ormai da tempo cerca di tornare normale. La sua trasformazione è figlia di una maledizione lanciata da uno dei tanti stregoni che da anni infestano la città, uccidendo e deformando qualunque innocente capiti a tiro. Avvalendosi dell'aiuto della sua cara amica Nikaido, Cayman partirà dunque alla ricerca del colpevole basandosi sull'unico indizio a sua disposizione: un volto umano visibile all'interno della sua enorme bocca".

La serie non è ancora disponibile in occidente, ma visto il buon riscontro del pubblico non è impossibile che arrivi nei prossimi mesi. Il manga ha iniziato la serializzazione nel 1999 e l'ha terminata nel 2018 con il Volume numero 23, in Italia la distribuzione è stata affidata a Planet Manga.

