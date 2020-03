L'edizione home video di ONE PIECE: Stampede esce il 29 marzo, tutte le informazioni

Come anticipatovi da Koch Media poche settimane fa, marzo sarà il mese di ONE PIECE: Stampede. La pellicola tornerà in Italia il 19 di questo mese con tre incredibili edizioni: Limited Edition (DVD o Blu-ray) e SteelBook UltraLimited Edition (solo in Blu-ray). Qui sotto potete leggere il Comunicato Stampa con tutti i dettagli.

Milano, 05 marzo, 2020 – Dopo il grande successo cinematografico, One Piece STAMPEDE – Il Film arriva finalmente in home video grazie ad Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude l’intera offerta anime della società. Il nuovo capitolo della saga creata da Eiichiro Oda sarà disponibile il 19 marzo 2020 in tre fantastiche edizioni: Limited Edition (in DVD e Blu-ray™) e SteelBook® UltraLimited Edition (solo in Blu-ray™).



Tutte le edizioni conteranno 5 card da collezione e uno speciale doppiaggio con protagonisti Renato Novara, Emanuela Pacotto e Maurizio Merluzzo in sala doppiaggio, oltre ad altri contenuti extra come:



Crediti iniziali versione italiana

Trailer cinematografico

Crediti doppiatori

Staff edizione italiana

Anime Factory Trailer

Il prezzo delle Limited Edition DVD, Limited Edition Blu-ray e UltraLimited Edition Blu-ray è rispettivamente di €15.80, €19.99 e €24.99. Potete effettuare l'acquisto cliccando sul link Amazon reperibile in calce.

Cosa ne pensate? Recupererete una delle tre edizioni? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste qualche informazione in più sulla pellicola invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di ONE PIECE: Stampede.