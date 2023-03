Un'edizione speciale fa discutere in Francia: i preservativi speciali con un manga

Il mercato dei manga in Francia è cresce sempre di più. Ormai le case editrici abbondano e queste tentano di accaparrarsi ogni titolo pubblicato in Giappone, a prescindere dalla sua lunghezza o dalla popolarità. Le vendite sono sempre più grosse e quindi si è creato un mercato molto particolare, con tante edizioni speciali.

Si parla infatti di fenomeno variant ed edizioni limitate o speciali, così come sta accadendo in Italia, solo che i prodotti in Francia a quanto pare arrivano davvero per ogni manga. È il caso di edizioni Kurokawa, che ha deciso di lanciare una particolare edizione speciale del manga "Kou iu no ga ii", manga scritto e disegnato da Soryu dalla fine del 2020 e che aveva già ottenuto buoni risultati con un capitolo conclusivo pubblicato durante lo stesso anno.

La traduzione del titolo significa "Va bene così", mentre in Francia è stato tradotto come "Partners 2.0", e può riassumere la vita di Murata e Tomoka, i due protagonisti. Diventati amici grazie a un gioco online, ed entrambi stanchi delle loro passate relazioni, decidono di incontrarsi in un love hotel per fare sesso, e da lì in poi iniziano a vedersi sempre più spesso per passare il tempo insieme, da amici con benefici e non da fidanzati. Una relazione libera e senza vincoli, che non ha bisogno di essere etichettata, ma che ha di certo bisogno di alcune protezioni.

E infatti la casa editrice Kurokawa, che ha acquistato questo titolo per la Francia, ha deciso di creare un'edizione speciale di "Kou iu no ga ii" con dei preservativi esclusivi. Come si vede nel video promozionale in basso, nel box del volume saranno presenti questi preservativi la cui confezione ha stampato su la protagonista Tomoka. Ovviamente, c'è chi ha apprezzato e ha commentato positivamente o indifferentemente e chi si è fatto domande sulla necessità di questi prodotti. E voi acquistereste quest'edizione speciale?

La storia dei gadget speciale in Francia è molto più lunga che in Italia, come ricorda l'edizione francese di Fairy Tail.