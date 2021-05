Edizioni BD annuncia Stagione di Guido Brualdi, una storia d'amore estiva

Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito web, Edizioni BD ha presentato Stagione, un volume unico di Guido Brualdi in arrivo il 3 giugno. La graphic novel italiana è il racconto di una folgorante storia d'amore estiva, tra avventure e imprevisti.

Il protagonista, che si chiama Guido come l'autore stesso, suona, canta e trascorre le giornate estive insieme al suo gruppo di amici. Stagione racconta l'uscita dall'adolescenza attraverso la figura di Luciana, misteriosa e idealizzata ragazza dai capelli lunghi che le coprono quasi sempre il viso. Con un tono ironico e scanzonato, e ricco di riferimenti musicali, Stagione è il nuovo volume della collana BD Next, progetto editoriale dedicato ai giovani esordienti italiani.

"Guido Brualdi, voce dalla sincerità unica, trova dalle prime pagine gli accordi giusti per raccontarci una storia, come un amico che non vediamo da un po'", ha affermato l'art director della casa editrice milanese, Giovanni Marinovich. "Con un segno autoriale diretto e personale, mette a punto un lavoro che affonda le radici stilistiche nell'underground fumettistico e si evolve su un registro artistico peculiare e sorprendente. Stagione è un caleidoscopio in cui al gesto grafico immediato fa da contrappunto una consistenza solidissima, frutto di uno studio instancabile e di un reale innamoramento per il disegno".

Al fumetto di Guido Brualdi si legano due canzoni che saranno disponibili all'interno del volume tramite QR Code. Scritte e registrare dall'autore, "Sassi e maree" e "Stagione" fungeranno da colonna sonora della storia per i lettori. Il volume unico, dal formato brossurato 15x21, sarà composto da 184 pagine.



Per chi se le fosse perse, ecco le uscite di marzo 2021 di Edizioni BD. Scopriamo inoltre gli annunci per il quindicesimo anniversario di J-POP di Edizioni BD.