Edizioni BD annuncia l'uscita de La città senza nome, Soulwind e Il Caso o la provvidenza

A distanza di poche settimane dalla nuova edizione di Lucca Comics & Games 2018, Edizioni BD ci ricorda che il prossimo 25 ottobre potremo sfogliare tre nuovi fumetti ancora inediti nel nostro paese: La città senza nome, Soulwind e Il Caso o la provvidenza. Tutti i dettagli dopo il salto!

Milano, 23 ottobre: Con l’etichetta Edizioni BD il prossimo 25 ottobre arrivano in libreria e fumetteria tre nuovi titoli per gli amanti del mondo fantasy: il box de La città senza nome, Il Caso o la Provvidenza e Soulwind!

La città senza nome, una trilogia fantasy a fumetti per lettori di tutte le età tra le più amate negli USA (dove è già in lavorazione una serie animata), arriva a Lucca Comics & Games 2018 in un box da collezione! L’opera firmata da Faith Erin Hicks e Jordie Bellaire racconta di una città senza nome che è stata conquistata infinite volte nella storia. Tra i suoi abitanti, abituati alla presenza di dominatori sempre diversi, c’è una giovane abilissima ladra con molti nomi che si troverà a dover aiutare Kaidu, il figlio di uno dei soldati occupanti, a sventare un oscuro complotto. Solo loro potranno scoprire i segreti della Città e salvarla dalla distruzione totale!

L’autrice Faith Erin Hicks sarà una delle protagoniste di Lucca Comics & Games 2018. Sceneggiatrice e disegnatrice, vive a Vancouver, in Canada. Tra le sue graphic novel, oltre alla trilogia della Città Senza Nome, ci sono Friends With Boys, Nothing Can Possibly Go Wrong (con Prudence Shen), The Last Of Us: American Dreams (con Neil Druckmann) e The Adventures of Superhero Girl, con cui ha vinto un Premio Eisner. Attualmente sta disegnando un graphic novel, Pumpkinheads, scritto dall'autrice di best-seller Young Adult Rainbow Rowell, e sta scrivendo Avatar: l’ultimo dominatore dell’aria.

Durante i giorni della kermesse lucchese prenderà parte allo showcase Le Wonder Girls di Edizioni BD (giovedì 1/11 - h: 15:00 - 16:00 - Sala Tobino) un evento tutto al femminile di Edizioni BD! 60 minuti tra Vampiri messicani, giganti invisibili e avventure incredibili! Con Faith Erin Hicks ci saranno anche Giada Tonello (Le Terre dei Giganti Invisibili), Veronica Ciancarini (Bleeding Mariachi) e la special guest star: Chiara Bautista!

Faith Erin Hicks sarà presente tutti i giorni nello stand Edizioni BD (JPOP/BD NAP243) per dediche e disegni sui volumi. A questo LINK tutte le informazioni sulle modalità di firma e gli orari.

Ma il 25 ottobre in libreria e fumetteria arrivano anche Soulwind di Scott Morse e Il Caso o la Provvidenza di Becky Cloonan.

Soulwind è un’opera unica che ha lasciato una traccia indelebile nella storia del fumetto indipendente, tra fiaba fantasy, mito classico, avventura sci-fi e pulp: un ragazzo viaggia oltre il tempo e lo spazio per recuperare una magica spada, finendo per incappare nei più nascosti segreti dell’universo e incontrare (e sfidare) esseri magici e mitologici.

Il Caso o la provvidenza, By Chance or Providence in lingua originale, è una raccolta di tre racconti accomunati da atmosfere gotiche, terribili e sanguinose maledizioni, e amori proibiti. In questa opera emerge tutto il genio di Becky Cloonan, un’artista poliedrica nel suo progetto più personale, arricchito da sketch, approfondimenti e contenuti extra per gli appassionati.

Becky cloonan è ormai da più di un decennio una fumettista affermata che può vantare collaborazioni con le maggiori case editrici USA (Marvel, DC Comics, Image), sia come disegnatrice, che come sceneggiatrice, che come autrice unica.

SCHEDE TECNICHE

La Città Senza Nome Box

Di Faith Erin Hicks, Jordie Bellaire

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA

FORMATO - 15X21 - BROSSURATO

PAGINE - 240, COLORI cad.

PREZZO - 48,00 €

Soulwind

di Scott Morse

VOLUME UNICO

FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO PAGINE - 500, B/N

PREZZO - 29,00 €

Il caso o la provvidenza

di Becky Cloonan

VOLUME UNICO

FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO PAGINE - 128, COL.

PREZZO - 15,00€