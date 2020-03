Edizioni BD, J-Pop e Dentiblù contro il COVID-19: fumetti a 1€ e ricavo in benificienza

Edizioni BD, J-Pop e Dentiblù hanno dato il via a #FumettiAtHome, una bellissima iniziativa che vi permette di aiutare a combattere il Coronavirus acquistando un fumetto. Attualmente sono disponibili venti titoli a 1€, ma nei prossimi giorni il catalogo si amplierà ulteriormente. Di seguito potete dare un'occhiata al Comunicato Stampa ufficiale.

Milano, 15 Marzo. Nei giorni scorsi, tramite le proprie pagine social, l’editore ha annunciato come, seppur fermando momentaneamente la distribuzione di novità, la redazione si è rimboccata le mani per accelerare la digitalizzazione di molti suoi titoli. Si inizia subito con venti titoli Edizioni Dentiblù ed Edizioni BD, tutti disponibili al prezzo di 1 Euro fino al 15 Aprile.

Tutto il ricavato dalla vendita di questi titoli verrà donato all’Ospedale Luigi Sacco di Milano. "Vogliamo mettere a disposizione dei nostri lettori un buon numero di titoli da potere acquistare e leggere a casa in questo periodo, anche con un budget limitato", dice Marco Schiavone, Editore. "E ne approfittiamo per sostenere chi sta combattendo in prima linea l’emergenza, fornendo un piccolo contributo insieme ai nostri autori e ai nostri lettori. Nei prossimi giorni annunceremo anche alcune novità digitali per J-POP Manga".

La Lista Titoli Digitali Edizioni BD e Dentiblù disponibili da subito a 1€:

Ruggine - di Vicentini Orgnani, Mascolo

Borgata Gordiani - di Andrea Frittella

Il sentiero delle ossa - di Ettore Mazza

Last Goodbye. Un tributo a Jeff Buckley - di Beltraimi, Ferraris

La Vedova bianca - di Fran

Miles - di Lucio Ruvidotti

Il re delle fate - di Meucci, Triolo

Black gospel. Un vangelo western - di Vinci Cardona

Janis Joplin. Piece of my heart - di Giulia Argnani

Figli delle tenebre - di Bertaina, Ragazzoni

Up all night - di Giulia Argnani

A questi titoli se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni, tra cui: Eat! e Zannengers di Barbieri, Bonfanti, Bleeding Mariachi di Veronica Ciancarini e Le terre dei giganti invisibili di Giada Tonello. Potete dare un'occhiata allo store cliccando sopra il link reperibile in calce.

Cosa ne pensate? Avete qualche acquisto in mente? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per informarvi su tutte le nuove uscite manga J-Pop di marzo 2020 e sul salone online del fumetto proposto da It Comics nella giornata di ieri.