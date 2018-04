Edizioni BD e J-POP Manga svelano ospiti e anteprime per il Napoli Comicon 2018

J-POP Manga e Edizioni BD hanno svelato le carte in occasione della partecipazione dell'editore a Napoli Comicon 2018. La kermesse partenopea segne quest'anno venti candeline e la XX Edizione si preannuncia piena di ospiti ed eventi esclusivi.

E quindi non saranno da meno Edizioni BD e J-POP Manga, che per celebrare al meglio il 20° anniversario del Napoli Comicon hanno preparato un calendario ricco di ospiti, eventi, novità e anteprime.

Devilman Saga

Horimiya

Monster Musume 10

Yatamomo 1

Tokyo Ghoul:re 10

Oltre le Onde – Shimanami Tasogare

I Sette Figli del Drago

Direttamente dal Giappone, arriva. Si tratta dell’autore di, del quale proprio al Napoli Comicon 2018 verrà presentato in anteprima il volume numero 10 della serie. Inoltre, in collaborazione con la sezione Asian di Comicon, J-POP Manga ha curato una mostra dedicata al mangaka con le tavole originali dei suoi lavori.Per tutti gli appassionati di Archie e Riverdale, durante la XX edizione della kermesse napoletana ci sarà anche. L’autore presenterà in anteprima “”, in cui vengono raccolte in un esclusivo artbook, per la prima volta, 72 copertine realizzate per la storica Archie Comics.Per presentare l'albo numero 3 de Il Corvo: Memento Mori , che sarà venduto in anteprima esclusiva alporterà anche, gli autori della serie ispirata al fumetto cult di James O'Barr.Anche, il giovanissimo autore fresco di premiazioni al Romics primaverile 2018 come miglior talento, sarà tra gli ospiti esclusivi dell'editore per firmare le copie della sua graphic novel rivelazione, Black Gospel: Un Vangelo Western Per quanto riguarda le opere in anteprima, Edizioni BD e J-POP Manga vi daranno l'occasione di mettere le mani anzitempo sui seguenti volumi.

Edizioni BD:

Il Corvo: Memento Mori 3

Josie & The Pussycats 1

The Art of Riverdale

Qual è l'appuntamento targato J-POP ed Edizioni BD che non perderete per alcun motivo al Napoli Comicon 2018?