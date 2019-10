Edizioni Star Comics annuncia il ritorno Examen, data di uscita fissata per il 30 ottobre

Star Comics rinnova il suo impegno nel supporto fumettistico nostrano presentando "Examen", il nuovo Volume unico dedicato al supereroe tutto italiano creato da Daniele Brolli e disegnato da Davide Fabbri. Di seguito vi mostriamo il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice, con annessi prezzo e data di uscita del fumetto.

Era il 1994, e durante il festival Lucca Comics & Games esordiva un nuovo supereroe, interamente made in Italy. Esattamente venticinque anni dopo, Examen, ormai grande classico del fumetto italiano anni Novanta, torna a novembre in tutte le fumetterie e librerie italiane.

Nato come risposta italiana all'ondata creativa dei comics indipendenti degli anni Novanta, Examen è ambientato nel XXII secolo, con punto di partenza la grande megalopoli di Nova Roma, e racconta l'attività del controverso omonimo giustiziere.

L’atipico supereroe è stato creato da Daniele Brolli, scrittore, sceneggiatore e abile talent scout, in passato penna per riviste come Comic Art, L’Eternauta e Cyborg, e di recente sceneggiatore della nuova incarnazione de Lo Sconosciuto di Magnus. La paternità grafica del personaggio è di Davide Fabbri, disegnatore molto attivo sul mercato nord-americano, su titoli quali Star Wars e Hellblazer, mentre le tavole interne del volume sono l’opera prima di quello che sarebbe diventato un maestro del fumetto mondiale, Carmine Di Giandomenico (Spider-Man, Iron Man, Flash, Dylan Dog…), con un breve ma significativo cameo di Giuseppe Palumbo (Diabolik).

Il volume avrà una sovraccoperta double face: da un lato la copertina del creatore grafico, Fabbri, dall’altro quella firmata da Di Giandomenico. Ogni lettore potrà così avere a disposizione entrambe le illustrazioni.

Per celebrare il quarto di secolo di questa straordinaria avventura a fumetti, le tavole originali sono state ri-scansionate, pulite, rimasterizzate e colorate, e anche il lettering è stato rifatto da zero, con tanto di testi revisionati dall’autore, per fruire al meglio di un libro più che mai contemporaneo.

“Siamo orgogliosi di aver portato avanti un progetto come quello della nuova edizione di Examen” commenta Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Edizioni Star Comics. “È stata una sfida tecnica non da poco, ma siamo convinti che una storia così interessante meritasse una nuova vita, per arrivare tanto a quei lettori che l’avevano letta a suo tempo, quanto a nuovi lettori, che riscopriranno un fumetto italiano di altissima qualità".

Il Volume sarà disponibile dal prossimo 30 ottobre in fumetteria, edicola e su Amazon, sarà lungo 96 pagine e costerà 12,90€.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che durante il Lucca Comics & Games di quest'anno saranno presenti anche l'artista italiano LRNZ e l'autore de "Le Bizzarre Avventure di Jojo" Hirohiko Araki.